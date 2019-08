Gasly: "Red Bull is sterk in zowel droge als natte condities"

Pierre Gasly was vrijdag de snelste man in de door regen geraakte tweede vrije training in Hongarije. Zijn bolide van Red Bull Racing lijkt in alle omstandigheden even goed te gaan.

De vrijdag op de Hungaroring verliep aanvankelijk nog droog, maar in VT2 ging het gedurende de training steeds harder regenen. Gasly eindigde bovenaan in die tweede sessie en voor zaterdag lijken de voorspellingen ook weer regen te bevatten. De Fransman ziet weinig verschil in de competitiviteit van zijn team in de regen, terwijl Red Bull hard werkt om de RB15 verder te ontwikkelen.

Gasly stelt dat de gemengde condities op de vrijdag het moeilijk maken om conclusies te trekken, maar hij verwacht dat Mercedes nog een voorsprong heeft. "We hebben een aantal ronden gereden tijdens VT1 en ik was blij met de auto", zei Gasly na de sessie tegenover onder andere GPToday.net. "In VT2 hadden we drie ronden op het droge en ook dat voelde goed."

"Het weer lijkt voor ons niets te veranderen. We hebben een sterke auto, dus hopelijk blijft het morgen zo. Tot nu toe is het te vroeg om te zeggen waar we voor kunnen vechten. Ik denk dat Mercedes zoals verwacht erg sterk oogt en met Ferrari is het lastig in te schatten. We weten dat de strijd met Ferrari spannend zal worden, dus we moeten bekijken wat we morgen uit de auto kunnen halen."