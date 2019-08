Gemengde gevoelens bij Kubica na behalen eerste punt van 2019

Robert Kubica heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het behalen van de eerste punten van het seizoen 2019 voor zowel hemzelf als voor Williams tijdens de Grand Prix van Duitsland.

De Pool kwam als twaalfde over de finish, maar steeg twee plaatsen nadat beide Alfa Romeo's bestraft werden voor vergrijpen rond de start van de race. Het waren voor Kubica zijn eerste punten sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van 2010, waar hij namens Renault als vijfde eindigde. Hoewel Kubica graag had gewild dat hij die punten op eigen kracht zou behalen, bedankte hij Williams dat het team hem in die positie gebracht heeft.

"Uiteindelijk geeft het gemengde gevoelens. Het is natuurlijk goed om dit punt te hebben en op het scorebord te staan, maar het gebeurde op een manier wat zeker niet is wat je ervan verwacht. Natuurlijk was het een gekke races met veel fouten. We wisten op de baan te blijven, hoewel onze snelheid niet geweldig was. Daarna wonnen we twee plaatsen omdat de Alfa's bestraft werden."

"Dat betekende dat we tiende zouden zijn, wat natuurlijk goed is. We moeten echter hard blijven werken, blijven pushen. Dank aan de jongens die het geweldig doen op het circuit, alles geven. Het gaat momenteel niet geweldig, maar Hockenheim was ook een stukje dank naar hun toe."

Kubica voorzichtig over upgrades Williams

Kubica vertelde tevens dat het lastig is om de progressie van het team te beoordelen, maar hij vindt de werkethiek van het team bemoedigend. "Het is volgens mij iets waar ze lang voor hebben gewerkt. We zien ook wat verbeteringen. Natuurlijk is het lastig te beoordelen en Silverstone met Hockenheim te vergelijken: compleet andere temperaturen en circuits, dus het is niet makkelijk om een duidelijke beoordeling te geven. Onze jongens zien wel verbeteringen in de data."

"Iedereen verbetert zich volgens mij, dus om het gat te verkleinen moeten we grotere verbeteringen doorvoeren in verhouding met onze tegenstanders en dat is met de standaarden van de Formule 1 niet makkelijk: iedereen geeft alles. Het is een grote strijd en in de fabriek is die nog groter, want de mensen werken daar hard. Het is echter zo moeilijk om het gat met de andere teams te dichten."