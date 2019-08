Hamilton: "Kans om mezelf te bewijzen als Verstappen naar Mercedes komt"

Is het een mogelijkheid dat we in de toekomst Max Verstappen en Lewis Hamilton in hetzelfde team zullen zien vechten? Als het aan de vijfvoudig wereldkampioen ligt, is dat geen probleem. Hij ziet het als een kans om zichzelf te bewijzen.

Eerder dit jaar gingen er geruchten dat Verstappen op weg zou zijn naar de uitgang bij Red Bull Racing. Er zouden prestatieclausules in zijn contract staan, waardoor hij na de zomerstop een vrij man zou zijn. Gesprekken daarover zijn echter verstomd nu de Nederlander twee van de laatste drie races gewonnen heeft. Desondanks blijft de geruchtenmolen verder draaien.

Hamilton staat open voor komst Verstappen

Een van de potentiële plekken voor Verstappen zou bij regerend kampioen Mercedes zijn. Hamilton is daar zeker van zijn plek, maar voor het tweede zitje zijn meerdere kandidaten. Verstappen is een van die kanshebbers, hoewel de kans redelijk klein lijkt. Hamilton zou de zevenvoudig Grand Prix-winnaar echter gewoon verwelkomen. "Nee, dat zou ik geen probleem vinden. Ik werk graag met Valtteri en weet niet hoe de nieuwe dynamiek zou kunnen werken in het team."

"Ik zeg niet dat het wel of niet werkt, maar ik zie zowel positieve als potentiële negatieve dingen. Die zijn er altijd met nieuwe teamgenoten, maar het kan voor mij juist goed werken. Ik hoor en lees de verhalen van mensen die stellen dat ik een betere wagen heb en alleen daarom win. Het kan mij de kans geven om te laten zien dat dat niet het geval is", vertelde hij aan onder andere GPToday.net.

Hamilton kijkt niet naar anderen in titelstrijd

In het kampioenschap heeft Hamilton een riante voorsprong van ruim 40 punten op Valtteri Bottas, terwijl Verstappen tegen een achterstand van 63 punten aankijkt. Zelf wil de Nederlander nog niet naar het kampioenschap kijken, iets dat Helmut Marko wel doet. Hamilton weet nog niet of Verstappen echt om de titel kan strijden dit jaar. "De tijd zal uitwijzen of hij ook een tegenstander is in het titelgevecht. Hij doet het erg goed, met name in de laatste paar races."

"Wij hebben de afgelopen keer erg slecht gepresteerd, dus daardoor leek het nog beter. We moeten de focus bij onszelf leggen en ons niet laten afleiden door anderen, maar ik denk dat ze hier in Hongarije snel zijn en ook op andere plekken, zoals Singapore", zei hij op donderdag. "Het is in ieder geval goed om te zien dat ze vooruit gaan, we verwelkomen concurrentie en zullen klaar zijn voor welk gevecht dan ook."