Aerodynamische updates moeten Ferrari helpen in strijd om topposities

Nog geen week na de gemengde gevoelens die de Duitse Grand Prix opleverde, hoopt Ferrari op een sterk resultaat in Hongarije. Met een aantal aerodynamische updates wil het team graag zien dat het op alle soorten circuits de achtervolging ingezet heeft.

Iets na de helft van het seizoen 2019 staat Ferrari weliswaar tweede bij de constructeurs, maar het team staat wel onder druk van Red Bull Racing, dat met Max Verstappen al twee races won in 2019. De Nederlander staat ook derde in het kampioenschap voor coureurs, voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Qua snelheid lijkt het Oostenrijkse team inmiddels voorbij te zijn aan de Scuderia.

Teambaas Mattia Binotto bevestigde dat het team in Hongarije kan rekenen op een aantal upgrades voor de SF90, waarmee de bolide op alle typen circuits er beter bij moet zitten. "Het zal belangrijk zijn om te zien of deze race verdere bevestiging geeft dat onze auto op verschillende type circuits beter geworden is. We kunnen daarvoor rekenen op verschillende elementen die we recent geïntroduceerd hebben, evenals aerodynamische updates."

Daarnaast werd Ferrari in de kwalificatie op Hockenheim wederom getroffen door problemen met de betrouwbaarheid. Volgens Binotto is het de hoogste prioriteit voor het Italiaanse team om deze problemen uit de weg te ruimen. "Natuurlijk focussen we ons op het oplossen van onze recente betrouwbaarheidsproblemen, om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw voorkomen."