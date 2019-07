Helmut Marko over Gasly: "Te zwak in gevechten"

Het eerste seizoen bij Red Bull Racing verloopt voor Pierre Gasly verre van ideaal. De Fransman stapte begin dit jaar over van Toro Rosso naar het Oostenrijkse team en dacht daarmee zijn grote doorbraak te kunnen maken voor het brede Formule 1-publiek. Vooralsnog is zijn eerste seizoen een deceptie.

Crash F1 Test Barcelona

De eerste keer dat het flink mis ging was tijdens zijn laatste testdag in Barcelona. De Fransman crashte hard in de bandenstapels op het Circuit de Catalunya waardoor zijn wintertest vervroegd eindigde. Maar niet alleen die van Gasly, ook Max Verstappen kon een dag later niet testen door de gevolgen van de crash. Hierdoor liep het team een achterstand op in de ontwikkeling en kennismaking met de karaktereigenschappen van de RB15.

Kritiek Helmut Marko

Ook na de Grand Prix van Duitsland is de kritiek op Pierry Gasly niet mals. In de tweede vrije training crashte Gasly bij het opkomen van start-finish. Die schade bleef achteraf beperkt waarna hij zich zaterdag als vierde wist te kwalificeren. Tijdens de race had hij echter moeite om zich terug te vechten na een slechte start.

Red Bull-scout Helmut Marko zei hierover tegen Auto Motor und Sport: "Pierre toonde een sterke reactie tijdens de kwalificatie na zijn crash op vrijdag. Zijn snelheid tijdens de race was nog niet eens slecht, maar in de gevechten en met inhaalacties is hij veel te zwak. De crash met Albon tijdens de race was compleet onnodig."

Door zijn onnodige actie werd Gasly verslagen door beide Toro Rosso-coureurs. Hoewel Marko gisteren zei het seizoen 2019 af te maken met Verstappen en Gasly steekt hij toch de loftrompet over Albon en Kvyat: "Kvyat is een absolute racer en Albon heeft opnieuw zijn vechtersmentaliteit getoond. Dat is een goed vooruitzicht voor de toekomst."

Verslagen door Verstappen

Als we kijken naar de statistieken tijdens het seizoen heeft Max Verstappen zijn nieuwe teamgenoot in vrijwel alle sessies verslagen, op enkele uitzonderingen na. Zowel in vrije trainingen als kwalificaties en races is Verstappen zonder moeite Gasly de baas.

In de kwalificatieduels is het 10-1 in het voordeel van Verstappen, maar dit geldt ook voor de raceduels. De eerste en enige keer dat Verstappen door Gasly werd verslagen was twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Engeland, waarbij Max Verstappen een podiumplaats verloren zag gaan toen Vettel achterop de Nederlander reed. Verstappen eindigde als gevolg hiervan vijfde, Gasly kwam als vierde over de finish.

Qua puntenaantal is het verschil schrikbarend groot te noemen. Waar Max Verstappen 162 punten heeft gescoord verbleekt het aantal van Gasly hierbij; slechts 55 punten wist de Fransman te scoren.