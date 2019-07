Gevecht met Hamilton kostte Albon betere klassering in Duitsland

Alexander Albon behaalde zijn beste resultaat in de Formule 1 door zesde te worden in Duitsland, maar de Toro Rosso-coureur denkt dat hij een beter resultaat had kunnen halen als hij in de slotfase niet met Lewis Hamilton had hoeven strijden.

Albon koos ervoor om op de baan te blijven toen rivalen in de slotfase de pits bezochten voor een nieuwe set banden. Daardoor won de Britse Thai een aantal plaatsen, waardoor hij achter de Mercedes van Hamilton terechtkwam. Bij de herstart was Albon snel genoeg om de regerend wereldkampioen aan te vallen - iets wat hij niet wilde omdat het tijd kostte ten opzichte van de auto's achter hem. Carlos Sainz kon daardoor voorbijkomen.

"We reden in de top 5 en ik dacht dat het echt onze snelheid was, want we verloren niet op de jongens voor ons en de jongens achter ons waren langzamer. Ik was erg blij met hoe het ging en na driekwart van de race dacht ik: 'zo lang we op deze plek finishen, zitten we goed'. Helaas was er nog een herstart en ik zag gevangen achter Lewis. Dat was het laatste wat ik verwachtte."

Albon had geen behoefte aan strijd met Hamilton

"Ik wilde hem niet inhalen, maar ik werd in de positie gedwongen dat ik het moest proberen. We verloren wat tijd en de jongens op de slicks pakten ons duidelijk met de undercut. Toen ze naar buiten kwamen, lagen ze vijf seconden voor ons. Het was meer het feit dat we niet stopten voor de slicks. We bleven buiten toen de anderen stopten. Het is een van die dingen waar niemand schuldig is. De jongens in de achterhoede wisten dat ze het risico konden nemen en het werkte."

Laat in de race had Albon nog een angstig moment toen hij contact had met Pierre Gasly, waardoor de Fransman uitviel. "Hij had een goede run na de hairpin, ik ging verdedigen en daarom ging ik naar rechts. Meer dan ik naar rechts ging, wilde ik ook niet. Het snelheidsverschil was redelijk groot en we werden beiden te grazen genomen. Zo denk ik erover, omdat ik de video nog niet gezien heb. Ik zal ernaar kijken"