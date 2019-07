Marko ziet Verstappen geen grote risico's nemen bij start in Duitsland

Max Verstappen start vandaag vanaf de eerste startrij bij de Grand Prix van Duitsland, maar bij de start zal de coureur van Red Bull Racing volgens Helmut Marko geen grote risico's nemen.

In de kwalificatie moest Verstappen alleen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Mercedes-coureur was de enige die onder de grens van 1 minuut en 12 seconden dook, waardoor de Nederlander het nakijken had. Wel pakte Verstappen de beste kwalificatiepositie van Honda in 142 races en evenaarde hij het beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière.

Marko weet niet of de pole position een mogelijkheid was geweest als Verstappen geen fout had gemaakt tijdens zijn tweede run in Q3. "Door een fout in bocht acht verloren we ongeveer twee tienden van een seconde. Dat had ons heel dicht bij de poleposition gebracht, maar het was sowieso een hele lastige opgave om de tijd van Hamilton te verslaan."

Marko hoopt op miezerregen tijdens Duitse Grand Prix

In tegenstelling tot Hamilton en Valtteri Bottas zal Verstappen de race op de zachtste bandencompound van Pirelli aanvangen. De concurrenten van Mercedes starten juist op de mediums. Volgens Marko zullen de eerste ronden van de wedstrijd belangrijk worden, maar zal Verstappen geen grote risico's nemen. Ook hoopt de Oostenrijker op een klein beetje miezerregen.

"De eerste ronden zullen erg belangrijk worden, al zal Max bij de start geen gekke dingen gaan doen. Hij is volwassen en weet dat een race niet in de eerste bocht wordt gewonnen. Aangezien Max daardoor morgen op de softs van start gaat, hoop ik dat het gaat miezeren. Op die manier zal de zachte band langer meegaan en kunnen we strategisch meer brengen in het gevecht met Mercedes."