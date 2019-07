Wolff vreest voor racesnelheid en bandenspaarkunsten Verstappen

Mercedes heeft verre van het gevoel dat het de zege tijdens de Grand Prix van Duitsland al binnen heeft. Teambaas Toto Wolff vreest vooral Max Verstappen, die hij als de grootste bedreiging voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ziet.

Verstappen wist zich tijdens de kwalificatie knap tussen de Mercedessen te nestelen, waardoor hij de race zondag vanaf de tweede positie mag aanvangen. De Nederlander heeft alleen Hamilton voor zich, die de pole pakte ondanks dat hij niet fit was. Wolff verwacht dat Verstappen ook in de race een 'pain in the ass' zal zijn voor de Mercedes-coureurs, omdat hij een goede racepace heeft en goed met zijn banden kan omgaan.

"Ik zie een bedreiging en die heet Max Verstappen", vertelde Wolff na de kwalificatie. "Hij presteert zeer goed op dit soort asfalt en onder lastige condities. Ik denk dat de Red Bulls en zeker Max een zeer goede racepace hebben, waarbij ze ook erg goed omgaan met hun banden. Ze zijn een grote bedreiging voor ons tijdens de race."

Wolff 'gelukkig' dat Ferrari problemen kende in kwalificatie

Ondanks een uitgebreid pakket met updates legt Mercedes het eigenlijk het hele weekend al af tegen Ferrari. Wolff stelt dat Mercedes als team niet gelukkig is met het tempo dat ze tentoonspreiden op Hockenheim. Wel knijpt de Oostenrijkse teambaas van het Duitse team zich in zijn handjes met het feit dat Ferrari tijdens de kwalificatie getroffen werd door problemen.

"We hebben een heel aardig upgradepakket gebracht. We wisten dat we het hier op topsnelheid zouden afleggen, maar sector 3 heeft veel weg van Barcelona. Het probleem met de oververhitting hadden we echter moeten oplossen, maar dat is ons het hele weekend nog niet gelukt. We zijn hier in de basis niet happy met onze eigen performance. Het had er heel anders uit kunnen zien als Ferrari de kwalificatie had kunnen afmaken."