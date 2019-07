Problemen Verstappen in Q2 veroorzaakt door instelling van motormodus

Max Verstappen kwalificeerde zich in Duitsland weer eens op de eerste startrij. De Red Bull Racing-coureur beseft wel dat Ferrari misschien een maatje te groot was gebleken als ze in de kwalificatie hadden kunnen rijden.

Dat gebeurde echter niet, want Sebastian Vettel en Charles Leclerc sneuvelden allebei vroegtijdig in de kwalificatie door technische problemen. Verstappen, die tijdens de derde vrije training een prima indruk maakte, profiteerde optimaal en door Valtteri Bottas voor te blijven wist hij zich op de tweede positie te kwalificeren. Dat is voor de Nederlander een evenaring van zijn beste resultaat in een kwalificatie.

Na afloop van de sessie toonde Verstappen zich tegenover Ziggo Sport realistisch over het ontbreken van Ferrari. "Positie 2 is niet verkeerd, maar je moet natuurlijk wel realistisch blijven dat Ferrari dit weekend over het algemeen heel snel is. Zij hadden in de kwalificatie natuurlijk wat problemen. Evengoed is het gewoon prima dat we op de eerste startrij staan."

Problemen in Q2 veroorzaakt door motormodus

Even leek ook Verstappen vroegtijdig klaar te zijn in de kwalificatie, wat volgens hem kwam door een fout in een motormodus. "We hadden in Q2 een probleem met de instelling van een motormodus. Ik kwam dus op het rechte stuk om mijn ronde te beginnen, verloor ik vermogen. Toen ben ik meteen van het gas gegaan en naar de pits gekomen. Daarna ben ik weer naar buiten gegaan met een andere motormodus en toen ging het weer goed."

Het gevolg was wel dat Verstappen zich uiteindelijk op de zachtste bandencompound naar buiten moest om zich te plaatsen voor Q2, terwijl de Mercedessen dat op mediums deden. Naar eigen zeggen had de Nederlander weinig keuze. "Ik moest wel op de rode banden in Q3, want ik had een probleem met m’n motor. Anders had ik wel op de mediums willen kwalificeren."

Verstappen hoopt niet uitdrukkelijk op regen

Mogelijk vallen de gevolgen daarvan nog relatief mee, want voor de zondag wordt er regen voorspeld op Hockenheim. Verstappen is daar niet per sé happig op. "Ik hoop eigenlijk niet dat het gaat regenen, want we hadden verwacht dat het vandaag ging regenen. Dat is een beetje jammer, maar we gaan morgen zien wat het wordt."