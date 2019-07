Oude specificatie Haas voelde volgens Grosjean geweldig aan op Hockenheim

Romain Grosjean oogde sterk op de vrijdag in Duitsland. Hij rijdt op Hockenheim met een oude specificatie van de Haas F1-bolide en die voelde volgens hem 'uitstekend' aan tijdens de trainingen.

In Duitsland rijdt Grosjean met een oude bolide van het Amerikaanse team, omdat men wil begrijpen waarom de auto met upgrades snelheid mist tijdens de races. De Fransman gebruikte de niet geüpgrade auto ook tijdens de Britse Grand Prix van twee weken geleden, maar een botsing met teamgenoot Kevin Magnussen in de eerste ronde van de race elimineerde beide coureurs.

Grosjean blij met verrichtingen op vrijdag in Duitsland

Grosjean eindigde de tweede vrije training op de zesde positie, zeven tienden achter snelste man Charles Leclerc en 1,3 seconde sneller dan Magnussen. "Het is lastig het gevoel uit te leggen, maar je hebt vertrouwen in de snelle bochten, je kan daar pushen en ermee spelen", stelde Grosjean na de vrijdag. "Op lage snelheid is het ingaan van de bocht geweldig, maar dan zijn er beperkingen aan de voorkant in het midden van de bocht. De tractie is daarna best goed."

"Ik denk dat voornamelijk de snelle stukken en het ingaan van de bochten goed is. Na vandaag kunnen we volgens mij absoluut hopen op Q3 en hopen dat we het verschil tussen het oude en nieuwe pakket gaan begrijpen, om daarna vooruit te gaan. Het is een tijd geleden dat we competitief waren op vrijdag en dat het soepel verliep. Daar ben ik blij mee, want het was lastig en heel warm. We hebben echter goed gewerkt en veel met de auto getest."

De vooruitzichten stellen dat het weer in Hockenheim op zaterdag en zondag flink anders zal zijn dan op vrijdag. Dat had Grosjean eigenlijk graag anders gezien. "Momenteel zouden we het graag houden zoals het is, maar het ziet ernaar uit dat dat niet gaat gebeuren."