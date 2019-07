Racing Point hoopt op stap richting punten met upgrade naar 'B-spec'

Racing Point heeft een grote upgrade meegenomen naar de Grand Prix van Duitsland. Volgens Sergio Perez is deze upgrade naar de 'B-spec' erg belangrijk, nadat de resultaten van het team recentelijk tegenvielen.

Racing Point scoorde in de laatste drie races geen punten, terwijl er in de laatste zes evenementen slechts één keer punten werden gescoord: dat deed Lance Stroll in Canada. De upgrade van het team op Hockenheim stond al een tijdje in de planning en het is na de upgrade bij de Spaanse Grand Prix de tweede grote update. Het gat met McLaren is momenteel groot, maar met een aantal kleine stapjes kan Racing Point het gat volgens Perez dichten.

"We proberen balans naar de auto te brengen en wat problemen met de balans te verhelpen. We hopen dat deze stap ons dat kan brengen. Je zal aan alle kanten van onze auto wat onderdelen zien. Het is een belangrijke. We zitten op een kritiek punt in het seizoen en we moeten absoluut een stap zetten om regelmatig in de punten te kunnen eindigen."

"Ik denk dat we aan de late kant begonnen zijn en daardoor achter de feiten aan liepen. Het was ook lastig om daarvan te herstellen. We hebben de nieuwe auto meegenomen naar Melbourne en van die auto waren we aan het leren. De upgrades werkten niet zo goed als we dachten. Dat gezegd hebbende zijn we niet ver van onze ideale tegenstanders. Een aantal stapjes en we doen weer mee."

'Meer werk nodig om maximale uit upgrades te halen'

Stroll voegde eraan toe dat er meer gedaan moet worden om het maximale uit de upgrades te halen. "We hebben wat updates meegenomen en we zullen qua rondetijd op de baan zien wat het brengt. Op papier is het altijd een beetje een mysterie. We hebben het geprobeerd in de simulator en er zal wat finetuning nodig zijn om alles eruit te halen, wat meestal zo is met upgrades. Ik kijk er redelijk naar uit om te zien wat het brengt."