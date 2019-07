Saward: "Marko doet opvallende uitspraken om onrust te zaaien"

Joe Saward weet zeker dat er een tactiek zit achter de speldenprikken die Helmut Marko. De Oostenrijker van Red Bull Racing doet dat volgens de journalist om onrust te veroorzaken.

Marko doet in de media geregeld opvallende uitspraken. Eerder dit jaar probeerde hij via een media-offensief te forceren dat de Formule 1 halverwege het seizoen terug zou wisselen naar de bandencompounds van 2018, terwijl hij ook uitsprak dat Sebastian Vettel niet gelukkig zou zijn bij Ferrari. Het zijn uitspraken die Marko volgens Saward niet zonder reden doet.

De journalist vertelde in de podcast Missed Apex namelijk dat Marko dat doet om onrust te zaaien bij de partijen waar hij het over heeft. "Van Helmut Marko is bekend dat hij ervan houdt om speldenprikken uit te delen. Oftewel: dat hij zegt dat Sebastian niet gelukkig is bij Ferrari, betekent eigenlijk dat hij problemen probeert te veroorzaken bij Ferrari. Eigenlijk is hij een oorlog aan het uitvechten."

"Het is net als toen hij naar buiten kwam over de banden van Pirelli. Hij kon het zelf niet eigenhandig oplossen, dus dan treedt hij naar buiten. Ze verloren dat gevecht, maar wonnen wel op het circuit. Dit zijn allemaal spelletjes die worden gespeeld en Helmut is een slimme speler. Hij zegt de juiste woorden om maximale chaos te veroorzaken."

Saward ziet geen andere opties dan Vettel bij Ferrari

In de podcast liet Saward zich ook uit over de huidige situatie van Vettel bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen heeft een aantal opvallende fouten gemaakt, maar volgens de journalist zijn dit uitzonderingen op de verder solide optredens van de Duitser. "Sebastian rijdt heel solide, maar hij maakt gewoon fouten. Dat is zijn probleem en dat weet hij ook. Hij probeert het op te lossen."

"Hoe lang Ferrari het geduld met hem bewaart, is een interessante vraag. Wie is een betere optie dan Sebastian? Hij is een viervoudig wereldkampioen en je maakt goede en slechte tijden mee. Hij is nog steeds een fantastische coureur. Ik weet niet wat de criteria zijn voor een vervanger van Vettel. Ik denk echt niet dat er zoveel onenigheid is binnen Ferrari op de manier zoals Marko zegt."