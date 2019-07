Binotto 'twijfelt niet' aan toewijding Vettel bij Ferrari

Mattia Binotto kent geen twijfels over waar de toekomst van Sebastian Vettel ligt. De teambaas van Ferrari verwacht dat de Duitser gewoon bij het Italiaanse team blijft, ondanks geruchten dat hij terug zou keren naar Red Bull Racing.

Vettel beleeft momenteel geen makkelijke periode in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen heeft in het afgelopen jaar regelmatig grote fouten gemaakt en dat heeft geleid tot enige speculatie rond zijn toekomst. Vettel zou zich niet op zijn plek voelen bij Ferrari en willen stoppen met racen, of hij zou azen op een terugkeer bij Red Bull.

Een terugkeer bij Red Bull Racing lijkt Christian Horner nog niet realistisch in 2020. "Als wij elkaar ontmoeten voor een gesprek, dan is dat verre van een indicatie dat we snel weer samen gaan werken. Volgens mij staat Sebastian tot en met 2020 onder contract, dus er zijn geen onderhandelingen. Ik denk niet dat er iets zal veranderen bij de topteams in 2020", vertelde Horner aan Speed Week.

Binotto verwacht dat Vettel in 2020 blijft

Ferrari-teambaas Mattia Binotto lijkt dat te bevestigen. "Ik denk dat Vettel blij bij ons is. Natuurlijk zou hij blijer zijn als hij weer races zou winnen en een sterkere auto zou hebben, maar ik zie bij hem een groot verlangen om te blijven racen en opnieuw te winnen. Zijn droom is om dat met Ferrari te doen en ik twijfel niet aan zijn intenties en inzet."