Twee Nederlanders gekozen in Formula 1 Esports Pro Draft

De Formula 1 Esports Pro Series kruipt langzaamaan richting het begin van het nieuwe seizoen en gisteren was er een belangrijk moment voor de teams. In de Pro Draft selecteerden zij allen een coureur die voor ze gaat deelnemen aan het nieuwe seizoen.

De Esports Pro Series gaat beginnen aan het derde seizoen in haar bestaan. Het seizoen zal bestaan uit twaalf races, die over tijdens vier evenementen verspreid verreden zullen worden. Deze evenementen zullen zijn op 11 september, 2 oktober, 6 november en 4 december en voor het eerst zullen alle tien teams meedoen aan het seizoen: Ferrari heeft dit jaar als laatste team haar medewerking toegezegd.

Na een lange kwalificatieperiode en een selectieproces namen 30 deel aan het live-evenement, waarbij de teams via de Pro Draft een nieuwe coureur voor hun team voor 2019 konden kiezen. Ferrari kreeg als nieuw team de eerste keuze in het selectieproces, terwijl regerend kampioen Mercedes als laatste team een coureur mocht kiezen.

Wijers en Van der Wal gekozen in Pro Draft

Alle teams mochten één keuze maken en in totaal werden er twee Nederlanders gekozen tijdens de Draft. Floris Wijers, die in het eerste seizoen van de Ziggo eBattle regelmatig de snelste was, werd door Haas F1 Team Esports gekozen, terwijl Allert van der Wal door McLaren Shadow geselecteerd werd. Van der Wal heeft al ervaring in de F1 Esports Pro Series: hij nam namens Sauber deel aan het eerste seizoen in 2017.

De teams en coureurs zullen in het nieuwe seizoen van de Esports Pro Series strijden om een goed gevulde prijzenpot. Vorig jaar werd er nog 200.000 dollar verdeeld onder de deelnemers, dit jaar is dat bedrag meer dan verdubbeld naar 500.000 dollar. Tijdens de twaalf races van het kampioenschap zullen de gamers gebruikmaken van F1 2019, de game die Codemasters recent uitbracht.

Gekozen coureurs tijdens Pro Draft 2019