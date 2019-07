Russell: "Zoveel steun van Britse publiek een geweldige ervaring"

George Russell reed afgelopen weekend zijn eerste thuisrace in de Formule 1 en dat was volgens hem een geweldige ervaring. Hij verwachtte op Silverstone niet de steun die hij uiteindelijk kreeg en noemde het een 'briljante ervaring'.

Op Silverstone namen Russell een Formule 2-rivaal Lando Norris voor het eerst deel aan hun thuisrace, maar beiden scoorden ze geen punten: de McLaren-coureur werd elfde, terwijl Russell genoegen moest nemen met P14. Daarmee versloeg de Williams-coureur wel teamgenoot Robert Kubica. Na afloop van de race verbaasde hij zich over de steun die hij kreeg in eigen land.

"Het is een echt geweldige ervaring geweest. Ik wist dat er wat supporters zouden zijn hier, maar het was echt een speciaal gevoel om te zien hoeveel steun het publiek het hele weekend gaf. Ik hoop alleen dat ik ze in de komende jaren veel meer kan geven dan een veertiende positie."

Russell kon hele race 'voluit gaan' op Silverstone

Russell en Kubica konden het veld in de openingsfase bijhouden, maar Russell was er niet zeker van dat het team gedurende het weekend meer goedgemaakt had ten opzichte van de rest. "Het was een leuke race om te rijden, omdat we iedere ronde een kwalificatieronde konden doen. Het was leuk om op zo'n cool circuit voluit te gaan, maar het resultaat is natuurlijk niet wat we willen."

"Ik ging van de eerste tot de laatste ronde voluit, dus ik vraag me eigenlijk af waarom de anderen dat aanvankelijk niet deden. Ik denk niet dat we sneller geworden zijn, maar dat de rest meer richting ons afzakt. Zoals ik al zei was het een race waarvan ik genoten heb en we moeten nu gaan proberen om wat meer downforce op de auto te krijgen."