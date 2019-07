Steiner kwaad op coureurs na aanvaring: "Het is onacceptabel"

Günther Steiner kon het zondag niet geloven dat de twee bolides van Haas F1 tegen elkaar aan reden in de eerste ronde van de Britse Grand Prix. De teambaas gaf aan maatregelen niet te schuwen.

Al bij het uitkomen van de vijfde bocht reden Romain Grosjean en Kevin Magnussen tegen elkaar aan. Het bezorgde beide coureurs lekke banden, maar na drie ronden waren ze klaar en kon Haas F1 inpakken. Steiner was verre van blij met de verrichtingen van zijn coureurs, waarbij hij benadrukte dat hij na hun duel in Barcelona duidelijk maakte dat contact maken onacceptabel was.

"Het is onacceptabel. Ik was duidelijk tegen ze na Barcelona over wat ze niet kunnen doen. We zitten in een lastige positie op dit moment om de auto op de weg terug te krijgen. Iedereen werkt zich een slag in de rondte, dan krijg je een kans en crash je tegen elkaar in de vijfde bocht. Het is onacceptabel."

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld, want iedereen werkt hard om ons uit de put te krijgen waar we momenteel in zitten. En dat kan je zien, want we doen bijna het onmogelijke. Dan hebben we de kans om punten te scoren of in ieder geval iets te leren voor de toekomst, maar dan doen ze zoiets."

Steiner gaat werken aan oplossing om herhaling te voorkomen

Steiner gaat eraan werken om een oplossing te implementeren, zodat Grosjean en Magnussen niet nogmaals samenkomen. Wel moet hij het incident even laten bezinken voordat hij die oplossing gaat bedenken.

"Ik moet er een nachtje over slapen, het laten rusten en dan komen we met een oplossing. Dat is mijn werk en wat de oplossing ook is, die gaan we erdoor drukken. We zijn een team en iedereen moet in dienst van het team werken en niet voor hemzelf. Ik wil dat iedereen de juiste kant op stuurt. Ik kon het bijna niet geloven toen ik het op de tv zag. Er rijden twee auto's tegen elkaar en het zijn die van ons."