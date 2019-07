Verstappen ontevreden na vrijdag: "Miste balans, vertrouwen en gleed te veel"

Max Verstappen is niet tevreden met het verloop van de eerste dag van de Britse Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan P7 tijdens VT2 en klaagde na afloop over een gebrek aan balans en vertrouwen in de auto.

De goede vorm uit Oostenrijk kon Verstappen niet helemaal meenemen tijdens de vrijdag op Silverstone. De Nederlander eindigde de eerste vrije training nog op de derde positie, maar 's middags kwam hij in VT2 niet verder dan P7. Daarbij moet wel aangetekend worden dat hij in die sessie zijn snelste tijd op de mediums reed. Tevens was Verstappen in beide trainingen langzamer dan teamgenoot Pierre Gasly.

Na afloop van de dag toonde Verstappen zich dan ook niet geheel tevreden tegenover onder andere GPToday.net. "Het was niet de beste dag. Ik had geen goede balans in de auto, gleed veel en ik voelde me niet om mijn gemak. We hebben dus flink wat werk te doen. Zelfs met de problemen aan mijn zijde denk ik dat we er niet ver vandaan zitten. Dat is positief."

Verstappen verwacht geen kwalificatiestrijd met Ferrari en Mercedes

De zege in Oostenrijk heeft voor een goed gevoel gezorgd binnen Red Bull Racing, want op de Red Bull Ring was te zien dat het team de strijd aan kon gaan met Mercedes en Ferrari. Verstappen verwacht niet dat dit in de huidige vorm gaat lukken op Silverstone. "Als het is zoals vandaag, dan kan ik Mercedes en Ferrari niet aanvallen in de kwalificatie, maar we zullen het morgen zien."