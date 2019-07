Vettel: "Ferrari heeft antwoorden gevonden op de problemen"

De kansen van Ferrari op de wereldtitel in 2019 lijken kleiner en kleiner te worden, maar het team boekt volgens Sebastian Vettel gestaag progressie in een poging een ommekeer teweeg te brengen dit seizoen.

Na negen races heeft Ferrari nog geen enkele keer gewonnen. In Bahrein, Canada en Oostenrijk was het team dichtbij een zege, maar die kwamen er uiteindelijk niet door een motorisch probleem, een discutabele tijdstraf en een late inhaalactie van Max Verstappen. In de titelstrijd staat het team wel tweede, met zo'n 60 punten voorsprong op Red Bull Racing.

De achterstand op koploper Mercedes is echter enorm en gezien de karakteristieken van de SF90 lijkt het onwaarschijnlijk dat Ferrari in Groot-Brittannië mee gaat doen om de zege, zo ziet ook teambaas Mattia Binotto. Charles Leclerc bevestigt dat: "Silverstone is meer een Mercedes-circuit dan een Ferrari-circuit. Ik moet wel zeggen dat we er als team sterker uitzien in de laatste drie races. We zijn zeker sterker geworden."

Ferrari vond antwoorden door testen nieuwe onderdelen

Volgens Vettel hebben de recente experimenten van Ferrari ervoor gezorgd dat het team antwoorden gevonden heeft op de problemen met de SF90. "We hebben de antwoorden gevonden die we zochten. Het hangt er nu vanaf of we deze antwoorden ook kunnen implementeren. We weten nu waarom de nieuwe onderdelen niet werkten. We weten waar we mee moeten beginnen en welke andere dingen er nog geoptimaliseerd moeten worden."