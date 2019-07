Williams ontkent dat Kubica dit seizoen vervangen gaat worden

Robert Kubica lijkt zeker te zijn van zijn plekje bij Williams dit seizoen. Het Britse team heeft geen plannen om de Pool te vervangen, zo vertelde plaatsvervangend teambaas Claire Williams op Silverstone.

De rentree van Kubica in de Formule 1 verloopt niet zoals gehoopt voor de pool. Hij is consistent langzamer dan teamgenoot George Russell en rijdt dan ook vooral op de laatste positie rond. Dat bleek de vonk te zijn voor geruchten om hem nog dit seizoen te vervangen, maar Williams stelt dat het team geen andere coureur gaat zoeken voor de rest van het jaar 2019.

"Ik vind speculatie redelijk frustrerend, want je weet niet wat er speelt tenzij je erbij betrokken bent. Onze relatie met Robert is zo sterk als die was. Hij doet wat hij moet doen en we proberen er alles aan te doen dat we hem een betere auto geven, zodat hij op het niveau kan presteren dat hij wil. Van onze kant zijn er geen frustraties. Ik weet zeker dat hij wat frustratie heeft, omdat hij niet de tools heeft die hij had willen hebben op dit moment."

Williams begonnen met denken over line-up 2020

Williams bevestigde wel dat het team al bezig is met welke coureurs de zitjes komend seizoen gaan vullen. Er zal echter niet eerder een besluit komen dan in het derde kwart van 2019. "We zijn pas halverwege het seizoen, dus het is nog wat vroeg voor ons om te beginnen met denken aan 2020 en de coureurs voor volgend jaar."

"We hebben er al wel even over gedacht, maar we zijn nog niet in de positie om al definitieve keuzes te maken. Dat zal waarschijnlijk ook niet voor het derde kwart van het jaar gebeuren. Er is geen enkele gedachte om Robert tijdens het seizoen te vervangen. Absoluut niet."