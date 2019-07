Horner: "Zege Verstappen in Oostenrijk verandert niets aan contractuele situatie"

Ligt de toekomst van Max Verstappen wel bij Red Bull Racing? Christian Horner denkt niet dat de Nederlander het team gaat verlaten op basis van de clausule die in zijn contract opgenomen is.

In de week voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix was er veel te doen om het contract van Verstappen. Die zou een ontsnappingsclausule bevatten om na het seizoen 2019 te kunnen vertrekken bij tegenvallende prestaties. Helmut Marko bevestigde later het bestaan van zo'n clausule, maar hoofdpijn levert het Horner niet op. Hij stelt dat de zege van Verstappen in Oostenrijk niets aan de contractuele situatie veranderd.

'Clausules in contracten topcoureurs heel normaal'

"Er is enorm veel speculatie over het contract van Max. De enige personen die weten wat er in dat contract staat is Max, zijn management en het team. Natuurlijk staan er in de contracten van de toprijders criteria waar het team aan moet voldoen, dat is voor de contracten van de rijders bij Ferrari en Mercedes niet anders. De overwinning in Oostenrijk verandert niets voor ons."

"Bovendien is het niet goed als je een coureur behoudt op basis van een stuk papier. Dat is niet de juiste samenwerking. Max gelooft echt in dit project waar we mee bezig zijn en hij gelooft in de mensen binnen dit team, de progressie en ontwikkeling van Honda. Hij investeert daar zelf ook in. Een stuk papier, een contract, is dan totaal niet relevant. Hij geniet van zijn aanwezigheid in dit team en gelooft in het potentieel."

Volgens Horner zit Verstappen dus goed op zijn plek bij Red Bull Racing, waar hij het naar zijn zin heeft en gelooft heeft in het project en de mensen binnen het team. Voor een vertrek is de teambaas dus niet bang.