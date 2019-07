Binotto: "Vettel krijgt het volledige vertrouwen binnen Ferrari"

De geruchtenmolen over de toekomst van Sebastian Vettel draait momenteel op volle toeren. Teambaas Mattia Binotto van Ferrari benadrukt dat Vettel een belangrijk onderdeel van het team is waar iedereen vertrouwen in heeft.

Na negen races in 2019 hebben Vettel en Ferrari nog altijd geen zege behaald. Recent is de viervoudig wereldkampioen regelmatig gesignaleerd bij de hospitality van Red Bull Racing, zijn voormalige team. Daardoor staken er geruchten de kop op dat Vettel misschien wel terug zou willen gaan, mogelijk in een ruildeal met Max Verstappen. Binotto ontkrachtte dat al snel en zegt tegen Auto Bild dat hij het volledige vertrouwen krijgt.

"Het is natuurlijk niet makkelijk voor hem, maar hij begrijpt wat zijn rol is in de wederopbouw van dit team. Hij is voor mij erg belangrijk. Hij weet dat niemand alleen kan winnen, je doet het altijd samen. De toekomst is altijd belangrijker dan het verleden, dus het is belangrijk dat hij het gevoel heeft dat we hem vertrouwen. Dat doen we ook.

Gat met Mercedes 'kleiner dan het lijkt'

Mercedes is tot dusver een dominante factor gebleken in 2019. Volgens Binotto is het gat met de leiders in de kampioenschappen echter niet zo groot als dat de tussenstand momenteel laat zien. "Ferrari heeft nog niet gewonnen, dat klopt. Dat komt ook omdat we wat kansen gemist hebben. Op papier is Mercedes momenteel gewoon beter, maar het gat is eigenlijk een stuk kleiner."

De Italiaan, tevens technisch directeur bij Ferrari, stelt dat het team nog steeds de opgelopen achterstand van de tweede helft van 2018 aan het herstellen is. "We moeten ons daar nog van herstellen. We zijn echter een jong team dat in ontwikkeling is. Je kan alleen in de top meedoen als je de vereiste ervaring verzameld hebt. Een ding is echter zeker: we hebben de juiste mensen op de juiste posities zitten."