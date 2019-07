Marko: "Geen extra slijtage bij Verstappen's motor door gebruik krachtige stand"

Max Verstappen kon tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in de slotfase een krachtige motorstand gebruiken. Volgens Helmut Marko is dat echter niet te koste gegaan van de levensduur van de motor.

Op de Red Bull Ring voltooide Verstappen na zijn pitstop een knappe inhaalrace om zo de eerste coureur te worden die een race won in 2019 die niet onderdeel van Mercedes was. Die wederopstanding na de slechte start werd mede mogelijk gemaakt door de Honda-motor, die Red Bull Racing in een krachtigere stand kon zetten. Volgens Marko ging dat echter niet ten koste van de levensduur van de motor.

'Honda gaf alles vrij wat er mogelijk was'

"Alles zat in het groene. De nieuwe krachtbron heeft maar een paar pk meer, maar de tendens is dat deze langer gebruikt kan worden in de krachtige modi. Om een of andere reden kwam de potentie op Paul Ricard er niet uit, waardoor ze in een veiligheidsmodus gingen en we daar zo zwak oogden. Op Spielberg heeft Max de eerste stint relatief rustig gereden door de geschiedenis van de band."

"We hebben hem ook gezegd dat hij de eerste drie, vier ronden na de pitstop rustig moest rijden, zodat hij de banden aan het eind van de race nog had. Toen we echter zagen dat zijn langzame ronden sneller waren dan die van de coureurs aan de top, wisten we dat er veel in zat. Honda heeft toen vrijgegeven wat er vanuit het concept mogelijk is."