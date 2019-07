Teams zien terugkeer bandenoorlog in Formule 1 niet zitten

De terugkeer van een bandenoorlog in de Formule 1 is niet waar de teams op zitten te wachten. Zij verwachten dat dit een negatieve uitwerking op het racen in de sport zal hebben.

Pirelli verlengde vorig jaar jaar contract met de Formule 1 tot eind 2023, waarbij het aangaf open te staan voor een concurrerende bandenleverancier als dat is wat de Formule 1 wil doorvoeren. Dat zou dan voor het eerst sinds 2006 zijn dat er meerdere bandenleveranciers in de Formule 1 zijn: destijds vochten Bridgestone en Michelin om de eer als beste bandenleverancier.

Er ontstond destijds een bandenoorlog tussen de fabrikanten, die alle middelen inzetten om elkaar de baas te zijn. Uiteindelijk leidde dit tot het drama van de Amerikaanse Grand Prix van 2005, waar alle coureurs met Michelin-banden na de opwarmronde de pits in kwamen. Van 2007 tot 2010 was Bridgestone vervolgens de enige bandenleverancier, een rol die in 2011 werd overgenomen door Pirelli.

Meerdere leveranciers passen niet binnen huidige F1

Het Italiaanse bedrijf staat open voor een bandenoorlog, maar de teams zien dat eigenlijk niet zitten. Volgens hoofdengineer Paul Monaghan van Red Bull Racing past zo'n bandenstrijd niet binnen de manier waarop de huidige Formule 1 opgezet is. "Meerdere bandenleveranciers passen niet in het huidige model van de Formule 1. We willen niet iedere week banden gaan testen en de banden zijn niet meteen hetgeen wat verschil in prestaties oplevert."

"Op dit moment is onze huidige werkfilosofie het hebben van één leverancier. Het zou alles veranderen aan wat nu gaande is, maar ook aan de plannen van de toekomst als we meerdere leveranciers kiezen. Ik weet niet of het veld dichterbij elkaar komt of verder verspreid wordt in dat geval. Momenteel zijn we niet echt voorbereid om die route te nemen."

Ook Racing Point en McLaren kritisch

Ook technisch directeur Andrew Green van Racing Point is geen voorstander. "Ik denk dat meerdere bandenleveranciers ingaat tegen het principe om het veld dichterbij elkaar te brengen en de show te verbeteren. We hebben nu allemaal dezelfde band en kunnen hetzelfde doen, voor- en achteraan de grid. Ik denk dat het team dat de banden het beste onder controle heeft beloond moet worden, dus ik denk niet dat dit de beste richting is voor de show."

"We moeten niet vergeten dat in de jaren van de grootste bandenoorlog we soms ook een totaal dominant team hadden in een seizoen", verwijst McLaren-teambaas Andreas Seidl naar de successen van Ferrari tussen 2000 en 2004, toen Bridgestone in een felle strijd met Michelin verwikkeld was. "Ik ben dus niet overtuigd dat dit de oplossing is."