Grosjean zal moeten presteren voor nieuw contract bij Haas

Romain Grosjean kent geen goed seizoen. De Formule 1-coureur van Haas verbleekt in het kampioenschap ten opzichte van teamgenoot Kevin Magnussen. De Zwitser, die rijdt onder de Franse vlag, heeft slechts 2 punten gescoord dit seizoen terwijl teamgenoot Magnussen er al 14 heeft te pakken.

Stilletjes aan komen dan ook opnieuw de geruchten dat Grosjean aan zijn laatste seizoen bezig is voor het Amerikaanse team. Dat zou een bijzonder moment worden voor zowel Grosjean als Haas, aangezien de Franse coureur vanaf het begin af aan betrokken was bij het F1-project van de Amerikanen.

Positie Grosjean in gevaar

De plek van Romain Grosjean lijkt nu na vier seizoenen toch echt in gevaar te komen. Voormalig F3000-coureur Jason Watt ziet het einde naderen: "Zijn positie komt nu toch echt in gevaar. Hij verbleekt bij de resultaten van mijn landgenoot Kevin Magnussen. Ik kan me niet voorstellen dat Haas zijn contract verlengt voor 2020."

Crisis bij Haas

Volgens de Deen is het crisis bij Haas door de slechte resultaten tijdens de races. Watt: "Haas was 'loser of the weekend' in Oostenrijk ondanks de sterke prestaties van Magnussen. Hij kan wel een hele snelle ronde rijden tijdens de kwalificatie, maar de volgende dag worden de punten verdeeld en daar presteren ze niets. Je kunt gerust stellen dat het crisis is bij Haas."

Irritaties bij Red Bull en Helmut Marko

Daarnaast denkt Watts ook dat er irritaties zijn bij Red Bull en Dr Helmut Marko: "De kwalificatie van Haas is super goede marketing natuurlijk. Dat moet voor irritaties zorgen bij Helmut Marko gezien Rich Energy hoofdsponsor is bij Haas."