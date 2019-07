Saward: "Overstap naar Ferrari desastreus voor carrière Verstappen'

Max Verstappen kan beter bij Red Bull Racing blijven dan zijn carrière voortzetten bij Ferrari. Dat denkt journalist Joe Saward. Een stap naar Ferrari zou voor de Nederlander geen stap vooruit zijn.

Sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 rijdt Verstappen voor de hoofdploeg van Red Bull. Geheel onsuccesvol is hij daarbij niet geweest: zijn eerste race in Oostenrijkse dienst wist hij te winnen en tot en met nu volgden nog vijf zeges. Toch gaan er recent veel verhalen rond over een ontsnappingsclausule in zijn contract bij Red Bull, waardoor hij misschien na 2019 kan vertrekken.

Een van de mogelijk genoemde opties is dat Verstappen van zitje gaat ruilen met Sebastian Vettel. Volgens Saward is dat echter een horrorscenario voor de carrière van de Nederlander, omdat hij daarmee zijn carrière kapot kan maken. "Waarom zou Verstappen naar Ferrari gaan, om zijn carrière kapot te maken? Dat is wat gebeurt als wie dan ook naar Ferrari gaat, met het huidige management."

'Gasly moet tot einde seizoen kans krijgen'

De journalist gaf ook zijn mening over de situatie van Pierre Gasly bij Red Bull. Saward meent dat de Fransman tot het eind van het seizoen de tijd moet krijgen en eventueel voor 2020 vervangen moet worden door Nico Hülkenberg. "Gasly is te vroeg gebracht, voordat hij er klaar voor was. Als ze echt stom zijn, vervangen ze Gasly voor Albon. Dan maken ze hem namelijk ook kapot."

"Je kan niet zomaar binnenlopen en de strijd aan gaan met Verstappen. Het is veel te vroeg voor Albon en Kvyat gaat geen nieuwe kans krijgen bij Red Bull. Het is wel zo eerlijk Gasly tot het einde van dit jaar de kans te geven. Heeft hij de snelheid niet, dan zou ik voor Nico Hülkenberg gaan. Hij is solide, scoort punten wanneer het kan en zit bij Renault niet ver achter Daniel Ricciardo."

