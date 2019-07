'Marko moet schuld op zich nemen dat Gasly niet presteert'

De kritieken van Helmut Marko aan het adres van Pierre Gasly zijn recent niet mals, maar journalist Joe Saward vindt dat maar niets. Volgens hem is Marko verantwoordelijk voor de benoeming van Gasly en daardoor ook verantwoordelijk voor de situatie.

Marko staat binnen het concern Red Bull aan het hoofd van de autosportopleiding van Red Bull Racing, ook wel het Red Bull Junior Team genoemd. Als talentscout selecteert de Oostenrijker, zelf voormalig Formule 1-coureur, coureurs voor het opleidingsprogramma en ook heeft hij een zeer belangrijke stem in de benoeming van de coureurs voor de F1-teams, Red Bull en Toro Rosso.

'Marko man die Gasly promoveerde naar Red Bull'

Dit jaar koos Marko ervoor om Gasly een kans te geven in de hoofdmacht van Red Bull, een keuze die teambaas Christian Horner eerder al 'noodgedwongen' noemde na het vertrek van Daniel Ricciardo. De prestaties van de Fransman vallen echter hard tegen. De afgelopen weken kraakte Marko regelmatig een kritische noot over de Fransman, maar Saward vindt dat niet terecht.

"Marko heeft Gasly gekozen, en daarom moet Marko de schuld op zich nemen als Gasly niet presteert. Marko begrijpt het concept niet van het steunen van je coureurs. Alle coureurs hebben steun nodig. Marko is van de oude stempel, als je niet presteert, dan laat hij je vallen. Het probleem is dat hij zoveel coureurs heeft laten vallen, dat Red Bull niemand meer heeft om Gasly te vervangen", zo zegt de journalist in de podcast Missed Apex F1.

"Het probleem bij Red Bull is dat ze meer coureurs kapot hebben gemaakt dan dat ze coureurs een mooie carrière hebben gegeven. Ze hebben twintig carrières kapot gemaakt, en er van twee succesvolle gemaakt. En Max Verstappen was geen Red Bull-rijder, hem hebben ze binnen moeten halen. De vraag zou moeten zijn: Doet Marko zijn werk goed, of moet hij ontslagen worden?"