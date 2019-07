Vettel blijft voorzichtig: "Op vrijdag zien wij er altijd beter uit in vergelijking met de rest"

Sebastian Vettel houdt nog een slag om de arm als het gaat om het evalueren van de snelheid van Ferrari op de Red Bull Ring, ondanks dat de Scuderia de dag op P1 eindigde.

Charles Leclerc zorgde ervoor dat Ferrari de dag op de eerste positie afsloot, terwijl Mercedes en Red Bull Racing beiden een auto in de bandenstapels zagen verdwijnen. Vettel had ook een angstig moment toen hij de auto in de laatste bocht verloor. Hij kwam echter in het smalle strookje grind voor de bandenstapels tot stilstand. Daardoor liep hij geen schade op.

"Helaas konden we geen lange run op de softs doen. Buiten dat had het geen impact, want de auto was in orde. Normaal gesproken push je, maar we gaan natuurlijk niet voor ons plezier van de baan af. Het was lastig in de middag, vooral door de condities. Gelukkig hadden we aan mijn zijde geen grote impact."

Vettel houdt slag om de arm voor rest van weekend

Volgens Vettel ziet Ferrari er op vrijdag altijd sterker uit in vergelijking met de andere teams en daarom gaat hij met een open instelling de rest van het weekend in. "In de trainingen ziet het er voor ons altijd beter uit dan in de kwalificatie en de race. We moeten voorzichtig zijn. We proberen nog steeds veel dingen om dichterbij te komen, dus hopelijk hebben we morgen een goed gevoel en doen we het beter dan vandaag."

Vettel benadrukte dat Ferrari geen nieuwe updates mee heeft in Oostenrijk. "We hebben geen upgrades geprobeerd. We proberen meer te begrijpen wat er vorig weekend met de onderdelen gebeurde die we probeerden. Het was nuttig en we hebben geleerd. We kunnen de auto nog verbeteren. We probeerden in de middag wat dingen die beter waren dan in de ochtend. Redelijk normaal, en het circuit zelf helpt ons een beetje."