'Niet winnen voor Hongarije geeft Verstappen recht op praten met andere teams'

Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? Die lijkt vooralsnog bij Red Bull Racing te liggen, maar de Spaanse krant Marca weet te melden dat Verstappen een ontsnappingsclausule heeft die mogelijk na de race in Hongarije actief wordt.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 en na vier races in 2016 maakte hij al promotie naar Red Bull Racing. Daar pakte de Nederlander in zijn eerste seizoen twee overwinningen, om in de twee seizoenen daarna telkens twee zeges te pakken. In 2019 lijkt Verstappen daar vooralsnog weinig tot geen aanspraak op te maken.

De Red Bull RB15 is in combinatie met de Honda-motor nog niet de winnende machine gebleken waarop gehoopt werd. Overwinningen bleken in de eerste acht races van 2019 ver buiten bereik te zijn en afgaande op het huidige gat met Mercedes zal daar op korte termijn ook geen verandering in komen. Dat maakt dat Red Bull Racing zich volgens Marca onderhand zorgen moet gaan maken voor het behouden van Verstappen.

Verstappen vrij om te praten als hij niet voor zomerstop wint

Verstappen is nog in het bezit van een contract bij Red Bull Racing tot eind 2020, maar de Spaanse krant weet te melden dat de vijfvoudig Grand Prix-winnaar een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft laten opnemen. Die clausule zou in werking gezet worden als Verstappen na de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, nog niet gewonnen heeft.

De zomerstop zit er alweer aan te komen en dus lijken Red Bull en Honda langzaamaan vuur onder de voeten te voelen. Helmut Marko riep na de Franse Grand Prix al dat de motorleverancier meer risico mag nemen in haar ontwikkeling en mogelijk gaat Honda dat doen door de volgende upgrade te vervroegen. Die staat nu gepland voor de Italiaanse Grand Prix, maar mogelijk komt de Spec 4-motor al in Duitsland, zo weet Marca.