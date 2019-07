Ticktum verliest ook plekje in opleidingsprogramma Red Bull

Dan Ticktum is niet alleen zijn plekje in de Super Formula kwijt, maar hij is ook geen onderdeel meer van het Red Bull Junior Team. Dat vertelde Dr. Helmut Marko in Oostenrijk aan Speedweek.

Begin 2017 voegde Ticktum zich bij het Red Bull Junior Team als coureur in de Formule Renault Eurocup. Later dat jaar maakte hij indruk door als debutant de Formule 3-race in Macau te winnen, een prestatie die hij een jaar later wist te herhalen. In 2018 reed Ticktum fulltime in het Europees Formule 3. In de eerste helft van het seizoen leek hij op weg naar de titel, maar Mick Schumacher stak daar met een goede eindsprint een stokje voor.

Ticktum werd genoemd als kandidaat om in 2019 bij Scuderia Toro Rosso in de Formule 1 te debuteren, maar een gebrek aan punten voor de superlicentie maakte dat onmogelijk. Red Bull stalde hem voor het seizoen in de Japanse Super Formula, maar daar maakte hij geen sterke indruk. Na drie races stond de teller pas op één punt, wat aanleiding was voor Red Bull om hem uit Japan weg te halen.

Red Bull heeft contract met Ticktum ontbonden

Nu is daar dan de bevestiging dat Ticktum vanaf nu zijn eigen boontjes moet doppen. "Dan Ticktum is vanaf nu geen onderdeel meer van ons programma", vertelde Marko op de Red Bull Ring aan Speedweek. Hij voegde daaraan toe dat Ticktum niet uit zichzelf vertrokken was, maar dat zijn verbintenis ontbonden is.