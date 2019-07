Ticktum verliest stoeltje in Super Formula, O'Ward mogelijke vervanger

Dan Ticktum hoeft dit jaar niet meer in actie te komen in de Super Formula. De coureur van het Red Bull Junior Team verliest volgens Autosport zijn stoeltje bij Team Mugen vanwege tegenvallende resultaten.

Ticktum debuteerde in 2018 als invaller in de Japanse Super Formula en in 2019 zou hij het volledige seizoen gaan rijden. Tot dusver maakt de Brit weinig indruk. Op Suzuka pakte hij nog een punt met de achtste positie, maar de races daarna viel hij uit en werd hij op een ronde achterstand 15de. Teamgenoot Tomoki Nojiri deed in die laatste race op Sugo mee op het podium, terwijl Lucas Auer, de andere Red Bull Junior, derde werd.

O'Ward kandidaat om Ticktum op te volgen

Wie Ticktum gaat vervangen bij Team Mugen, is nog niet bekend. Er wordt gefluisterd dat IndyCar-coureur Patricio O'Ward, die sinds kort ook onderdeel is van het opleidingsprogramma van Red Bull, het zitje van Ticktum over gaat nemen. O'Ward verbreedt zijn horizon komend weekend ook al, als hij namens MP Motorsport de geschorste Mahaveer Raghunathan vervangt in de Formule 2-races op de Red Bull Ring.

Vorig seizoen maakte Ticktum nog een prima indruk in het Europees Formule 3. Lang leek hij op weg naar de titel, maar een tegenvallende tweede seizoenshelft zorgden ervoor dat Mick Schumacher de titel binnensleepte. Wat de plannen van Ticktum voor de rest van 2019 zijn, is nog niet duidelijk. Ook is onduidelijk in hoeverre de Brit gesteund blijft worden door Red Bull, waarvoor hij in de simulator en op de baan testwerkzaamheden verricht.