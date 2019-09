Max Verstappen enige Nederlander in Macau Grand Prix

Gepubliceerd op 08 okt 2014

3

Door: Rob Veenstra

Macau is eind november weer het toneel voor de prestigieuze jaarlijkse Formule 3-race, de Macau Grand Prix. Max Verstappen zal daar de Nederlandse eer hoog moeten houden. De toekomstig Formule 1-coureur is de enige Nederlander op de startlijst.



De Macau Grand Prix is de laatste Formule 3-wedstrijd van Max Verstappen. Met Van Amersfoort Racing en startnummer 5 neemt hij het op tegen veel bekenden uit het Europees kampioenschap, waaronder Esteban Ocon, Lucas Auer, Felix Rosenqvist, Tom Blomqvist en Antonio Fuoco. Andere opvallende namen zijn Roberto Merhi (World Series by Renault) en Stefano Coletti (GP2).



Van Amersfoort Racing schreef ook Gustavo Menezes in voor de Macau Grand Prix. Voor Jules Szymkowiak was geen plek, net als voor Dennis van de Laar bij Prema Powerteam. De Macau Grand Prix vindt plaats op 16 november.