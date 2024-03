Dag twee in Saoedi-Arabië: Ollie uit Chelmsford

De vrijdag in Saoedi-Arabië was er eentje voor in de geschiedenisboekjes. Max Verstappen sprak zijn loyaliteit aan Helmut Marko krachtig uit, waardoor er steeds meer twijfel begint te ontstaan over zijn toekomst bij Red Bull. Toch was Verstappen niet de man van de dag, dat was overduidelijk Oliver Bearman.

Ergens in een hotel in Jeddah werd de 18-jarige Oliver Bearman op vrijdagochtend wakker met maar één doel in het hoofd: een goed resultaat in de sprintrace in de Formule 2. Bearman presteerde goed in de kwalificatie en dat gaf het zelfvertrouwen, zijn team Prema kende een lastig weekend in Bahrein en nu wilden ze terugslaan. Aan het begin van de middag veranderde één telefoontje het leven van Bearman: hij mocht debuteren in de Formule 1.

Talentje

De Brit mag zich sinds dit jaar officieel reservecoureur van de teams van Ferrari en Haas noemen. Hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari en met zien hem als één van de grootste talenten van het moment. Bij Ferrari twijfelde men dan ook niet toen duidelijk werd dat Carlos Sainz de race ging missen. Bearman werd opgetrommeld en mag zich nu officieel een Ferrari-coureur noemen.

Paars

Terwijl Sainz in het ziekenhuis een operatie onderging aan zijn ontstoken blindedarm, kreeg Bearman uitleg over zijn nieuwe wagen. In de derde vrije training kwam hij voor het eerst de baan op en Ferrari draaide meteen de druk van de ketel. Bearman kreeg te horen dat hij gewoon op zoek moest gaan naar zijn ritme. Maar Bearman is geen gewone coureur, hij is een toptalent. Hij noteerde direct paarse sectortijden en hij vond zichzelf terug in de middenmoot.

Ontevreden

Na de training dook Bearman direct een aantal briefings in en dat gaf de organisatie de tijd om snel zijn naam boven zijn pitbox te hangen. Het was allemaal rechtstreeks te volgen op de televisie, want de cameraploeg van Sky Sports maakte er een hele happening van. In de kwalificatie overleefde Bearman Q1 en dat was al opvallend. Terwijl zijn vader peentjes zweette in de pitbox, zocht Bearman steeds meer de limiet op. Hij kwalificeerde zich als elfde en daar baalde hij na afloop flink van. Het maakte hem niets uit dat het ging om zijn debuut, het moest gewoon beter. Hij maakte indruk, de 18-jarige Ollie uit Chelmsford is nu al een aanwinst voor de Formule 1.