Haas geeft Bearman nog geen garantie voor 2025

De piepjonge Oliver Bearman maakte afgelopen weekend onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De Britse coureur werd door Ferrari opgetrommeld als de vervanger van Carlos Sainz. Hij ontving veel lof en men verwacht hem volgend jaar op de grid. Het team van Haas wordt gezien als een mogelijkheid, maar ze willen Bearman geen toezegging doen.

Bearman is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari en in die hoedanigheid is hij ook als reservecoureur betrokken bij het team. Het was voor Ferrari dan ook geen moeilijke keuze om een vervanger aan te wijzen voor de zieke Sainz. Bearman zal later dit jaar nog een aantal keren in actie komen in een Formule 1-bolide, want hij gaat een handjevol vrije trainingen rijden voor Haas. Hij is ook aan de Amerikaanse renstal verbonden als reservecoureur.

Geweldig

Bij Haas waren ze onder de indruk van de prestaties van Bearman in Saoedi-Arabië. Haas-teambaas Ayao Komatsu zag een aantal mooie dingen en daar doet hij ook niet geheimzinnig over als hij daar naar wordt gevraagd door Motorsport.com: "Hij deed het geweldig! Dit circuit is niet makkelijk om te begrijpen als je moet instappen in de derde vrije training. Ik ben dus heel erg blij voor hem en hij was echt indrukwekkend."

2025

Bearman wordt nu veelvuldig in verband gebracht met een zitje bij Haas voor 2025. Komatsu heeft die verhalen ook gehoord, maar hij tempert de verwachtingen: "Ik denk dat hij volgend jaar een kans verdiend. Als je om de straf van Kevin Magnussen heen kijkt, dan zie je dat hij hier een fantastische race heeft gereden. Nico Hülkenberg heeft ook geleverd. Dus hoe kan ik hier zitten en zeggen dat Bearman volgend jaar onze coureur is? Gebaseerd op de perfomance in deze race, gaan we weer voor Nico en Kevin."