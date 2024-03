Verstappen groot voorstander van nieuwe teams

Afgelopen weekend in Jeddah maakte Oliver Bearman onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De Britse Ferrari-invaller deed het goed en hij ontving veel lof. Max Verstappen is van mening dat er genoeg coureurs zijn die een kans verdienen en dat er daarvoor nieuwe teams nodig zijn.

Bearman mocht bij Ferrari invallen omdat Carlos Sainz kampte met een blindedarmontsteking. De piepjonge Brit reed een puike race en hij kwam op een knappe zevende plaats over de streep. Zijn onverwachtste debuut liet een oude discussie weer oplaaien. Hij liet namelijk zien dat er veel coureurs zijn die een zitje verdienen, maar dat er simpelweg te weinig zitjes zijn voor alle goede coureurs.

Afgelopen maanden probeerde Andretti Cadillac de sport te betreden, maar de FOM keurde de plannen af. Door het debuut van Bearman, is de discussie over nieuwe teams weer begonnen. Max Verstappen laat aan de internationale media weten dat hij een voorstander is van nieuwe renstallen: "De laatste tijd is er veel interesse van nieuwe teams die willen meedoen, dat vind ik positief. We moeten het ook in zijn geheel bekijken. Een paar jaar geleden waren nieuwe teams niet rendabel, maar nu wordt de sport steeds populairder en dat groeit ook de interesse. Ik zou blij zijn met nieuwe teams, want dan zijn er kansen voor nieuwe mensen."