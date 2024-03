Bearman trots: "Wat kan ik nog meer doen?"

Oliver Bearman was de grote smaakmaker van de Saoedische Grand Prix. De jonge Brit moest onverwachts invallen bij Ferrari en hij vulde die rol geweldig in. Hij kwam op een verdienstelijke zevende plaats over de finish en na afloop was hij dan ook heel erg trots op zichzelf.

Op vrijdagochtend bleek dat Carlos Sainz een blindedarmontsteking had. De Spanjaard moest onder het mes en hij kon dus niet meer deelnemen aan de Grand Prix. Ferrari moest op zoek naar een invaller en ze besloten Bearman weg te plukken uit de Formule 2-paddock. Na een goede kwalificatie, kwam hij nog beter voor de dag in de race. Bearman haalde een handjevol coureurs in en dat resulteerde in een mooie zevende plaats.

Na afloop ontving hij felicitaties van alle grote coureurs en werd hij verkozen tot 'Drive of the Day'. Hij moest eventjes bijkomen na de race, maar daarna sprak hij zich trots uit bij Motorsport.com: "Ik weet niet wat ik nog meer kan doen, want ik denk niet dat ik later dit jaar nog een keer zal rijden in de Formule 1. Ik wilde zo goed mogelijk presteren dit weekend, dat was mijn doel. Ik denk dat ik goed werk heb geleverd, dus dat is mooi. Dat is ook alles wat ik kan doen, blijven pushen in de Formule 2 en blijven hopen."