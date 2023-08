'Bearman rijdt vrije training voor Haas in Austin'

Ook dit seizoen moeten de Formule 1-teams weer rookies inzetten tijdens vrije trainingen. In de eerste seizoenshelft gebeurde dit geen enkele keer en dat betekent dat er in de tweede helft van het seizoen veel nieuwe gezichten achter het stuur zullen kruipen. Het heeft er alle schijn van dat Oliver Bearman zich mag gaan opmaken voor een trainingssessie.

Bearman is onderdeel van de talentenploeg van Ferrari en rijdt momenteel in de Formule 2 voor het team van Prema. De Brit wordt gezien als het grootste talent uit de opleidingsploeg van Ferrari. Hij presteert momenteel zeer sterk in de Formule 2 en hij wordt dan ook gezien als een goede kanshebber op een vrije training. Het medium GrandPrix.com meldt dat Bearman in Austin de eerste vrije training mag gaan rijden voor het team van Haas.

Haas rijdt met Ferrari-motoren en zet vaker coureurs die verbonden zijn aan de Italiaanse renstal in. Vorig jaar mocht bijvoorbeeld ook Antonio Giovinazzi een vrije training rijden voor Haas. Het is niet duidelijk of de 18-jarige Bearman in Austin in de auto van Nico Hülkenberg of Kevin Magnussen zal stappen. Volgens het medium mag Bearman mogelijk ook in actie komen voor Ferrari tijdens de post season test in Abu Dhabi.