Ferrari laat Bearman eerste F1-meters maken tijdens testdag

Het gaat hard met Ferrari-talent Ollie Bearman. De 18-jarige Britse coureur is dit jaar actief in de Formule 2 en daar maakt hij veel indruk. Binnenkort mag hij zich ook laten zien in de koningsklasse van de autosport en vandaag werkt hij zijn eerste test voor Ferrari af.

De Ferrari Driver Academy deelt op sociale media dat Bearman vandaag zijn eerste meters maakt in een Formule 1-wagen. De Brit rijdt op het circuit van Fiorano in een oudere Ferrari-wagen. Hiermee wil men hem klaarstomen voor het echte werk. In Mexico en Abu Dhabi zal hij namelijk de eerste vrije training gaan rijden voor het team van Haas. Afgelopen weekend in Qatar liep hij al mee met de Amerikaanse renstal.