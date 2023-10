Steiner adviseert Bearman: "Je wordt beoordeeld op je fouten"

Het team van Haas zet vandaag een rookie in tijdens de eerste vrije training in Mexico. De Amerikaanse renstal zal gebruik gaan maken van de diensten van het grote Ferrari-talent Oliver Bearman. Teambaas Günther Steiner verwacht geen problemen, maar hij is wel een beetje nerveus.

In totaal kiezen vijf teams ervoor om dit weekend gebruik te maken van een rookie in de eerste vrije training. Naast het team van Haas zetten ook Alpine, Mercedes, Alfa Romeo en AlphaTauri een jonge coureur in. De keuze voor Bearman is opvallend, want de jonge Brit is verbonden aan het team van Ferrari. Hij krijgt de voorkeur boven Haas-reserve Pietro Fittipaldi, de Braziliaan reed vorig jaar nog een aantal sessies.

Haas-teambaas Günther Steiner erkent in Mexico dat hij een beetje nerveus is. Voor Bearman wordt immers zijn debuut in een Formule 1-wagen. In gesprek met Motorsport.com spreekt Steiner zijn vertrouwen uit: "Hij weet dat de grootste fout die hij kan maken te veel willen is. Ik heb hem uitgelegd dat je altijd wordt beoordeeld op de dingen die je fout doet. Als je alles goed doet, onthoudt niemand dat. Als je bij je eerste meters crasht, achtervolgt dat je voor je rest van je leven. Hij weet hoe deze business werkt, ik heb hem daar bewust van gemaakt."