Bearman trots op complimenten van Hamilton

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend in Saoedi-Arabië onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Hij mocht invallen bij Ferrari en dat deed hij zeer goed. Hij ontving grote complimenten van onder meer Fernando Alonso en Lewis Hamilton, daar was Bearman enorm trots op.

Aangezien Carlos Sainz kampte met een blindedarmontsteking, moest Ferrari op zoek gaan naar een vervanger. De Italiaanse renstal beschikt over meerdere reservecoureurs, maar de keuze viel toch op de 18-jarige Formule 2-coureur Bearman. De Brit reed voor het eerst met deze auto en dat ging veel beter dan verwacht. Hij kwam als zevende over de streep en hij debuteerde dus met WK-punten.

Deze prestaties leverden Bearman een aantal complimenten op. Ook de grote wereldkampioenen Fernando Alonso en Lewis Hamilton waren onder de indruk van de prestaties van Bearman. De Brit was daar enorm trots op en dat gevoel deelt hij met zijn landgenoten van BBC Sport: "Dit was voor mij echt een geweldige dag. Voor mij was het echt geweldig dat ik zulke complimenten mocht ontvangen, vooral van de iets oudere jongens zoals Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Ik groeide op terwijl ik naar hun prestaties keek. Het was dan ook een enorme eer om met hen de baan te delen."