Marko geeft Vasseur welgemeend Bearman-advies

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend veel indruk toen hij onverwachts mocht invallen bij Ferrari. De debutant reed een goede race en men ziet hem als een megatalent. Red Bull-adviseur Helmut Marko adviseert zijn collega's bij Ferrari om Bearman zo snel mogelijk bij Haas te stallen.

Op vrijdagochtend maakte Ferrari bekend dat Carlos Sainz moest worden geopereerd aan een blindedarmontsteking. Ferrari moest op zoek gaan naar een vervanger en ze kwamen direct bij Formule 2-coureur Oliver Bearman uit. De Brit is onderdeel van de talentenopleiding van Ferrari en hij maakte enorm veel indruk als debutant. Hierdoor ontstonden er direct veel geruchten over een zitje voor Bearman.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk. De Oostenrijker heeft dan ook een duidelijk advies voor zijn concullega's bij Ferrari. In gesprek met Speed Week legt Marko het uit: "Dat je dit doet op een circuit zoals Jeddah met zo weinig training, is heel krachtig. Op sommige momenten reed hij op hetzelfde niveau als Charles Leclerc. Maar wat gaat Ferrari doen? Ze gaan in zee met de dure Hamilton. Leclerc heeft een langdurig contract en nu laat Bearman zich zien. Als ik Vasseur was, zou ik direct op zoek gaan naar een zitje voor hem bij een ander team. Haas bijvoorbeeld."