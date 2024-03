Was Bearman de beste Formule 1-debutant?

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn onverwachtse debuut in Jeddah. De jonge Brit stapte tijdens de derde vrije training voor het eerst in Ferrari-bolide en een dag later kwam hij als zevende over de streep in de race. Jock Clear stelt dat er slechts één coureur een beter debuut heeft gekend.

Ferrari moest snel schakelen toen op vrijdagochtend duidelijk werd dat Carlos Sainz moest worden geopereerd aan een blindedarmontsteking. Ze besloten Bearman een kans te geven, de Brit was zich op dat moment aan het voorbereiden op zijn Formule 2-race. Zijn debuut in de koningsklasse verliep naar wens en hij maakte eigenlijk geen fout, zijn zevende plaats was een geweldige prestatie.

Jock Clear is het hoofd van de opleidingsploeg van Ferrari. Hij was enorm onder de indruk van Bearman en hij stelt dat alleen het debuut van Jacques Villeneuve in 1996 beter was. In de F1 Nation Podcast spreekt Clear zich lachend uit: "Ik denk dat jullie allemaal wel zullen zeggen dat ik een beetje bevooroordeeld ben! Jacques was al kampioen geworden in de IndyCar toen hij zijn Formule 1-debuut maakte, maar hij pakte de pole in Australië en hij had gewonnen als Newey niet had gezegd om Damon Hill erlangs te laten. Maar Jacques was toen al 26, deze jongen is 18! Om op dit niveau, rechtstreeks uit een Formule 2-wagen te komen, ik heb het gewoon nog nooit iets beters gezien!"