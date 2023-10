Haas kondigt Bearman aan voor vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi

Het team van Haas heeft bekend gemaakt welke coureur voor hen in actie gaat komen tijdens de eerste vrije training in Mexico en Abu Dhabi. De Amerikaanse renstal maakt gebruik van hun samenwerking met het team van Ferrari. Ze zetten de nog maar 18-jarige Ferrari-junior Ollie Bearman in de trainingen.

Bearman wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. De Britse coureur maakt momenteel een uitstekende indruk in de Formule 2 en Ferrari verwacht veel van hem. Aangezien alle teams verplicht zijn om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training, heeft Haas gekozen voor Bearman. Het nieuws hing dan ook al een tijdje in de lucht. Bearman is dit weekend aanwezig in Qatar om te wennen aan de omgeving van Haas.