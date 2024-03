Ferrari laat Bearman nog meer Formule 1-meters maken

Oliver Bearman maakte afgelopen weekend onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De jonge Brit verving bij Ferrari de zieke Carlos Sainz en hij reed een geweldige debuutrace. Bearman maakt vandaag alweer meters in een Formule 1-wagen tijdens een al eerder geplande testdag.

Bearman is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari en de Italiaanse renstal geeft hem dan ook veel tracktime. De Britse coureur maakte afgelopen weekend zijn debuut en hij kwam op een knappe zevende plaats over de streep. Ferrari deelt dat Bearman vandaag een testdag afwerkt op het testcircuit van Fiorano. Hij kruipt daar achter het stuur van de F1-75 uit 2022 en Ferrari deelt beelden van de test.

Couldn't get enough of an @F1 car @OllieBearman? 馃槒 We've got Ollie testing the F1-75 in Fiorano today as part of our previous car testing programme pic.twitter.com/asmFA8EgIa