Ferrari geeft Bearman en Arthur Leclerc promotie

Het team van Ferrari heeft een aantal personele wijzigingen doorgevoerd. De Italiaanse renstal heeft er namelijk voor gekozen om twee jonge coureurs een nieuwe functie te geven binnen het team. Het gaat hier om de talentvolle Oliver Bearman en Arthur Leclerc.

Bearman wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Ferrari heeft veel vertrouwen in de Formule 2-coureur en ze promoveren hem dan ook naar de rol van reservecoureur. Hij deelt deze rol met Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman. Arthur Leclerc is geen onderdeel meer van de opstapklasse van Ferrari, maar de Italiaanse renstal heeft hem wel gepromoveerd tot ontwikkelingscoureur. Ook Antonio Fuoco en Davide Rigon vervullen deze rol bij Ferrari.

Bearman en Leclerc zullen aankomende week ook hun eerste meters in een Formule 1-wagen van Ferrari gaan maken. Op 29, 30 en 31 januari organiseert het team namelijk een bandentest in Barcelona. Vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen hier in actie gaan komen, maar ook Bearman en Arthur Leclerc mogen meters gaan maken in de Ferrari-bolide uit 2022.