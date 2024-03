Leclerc onder de indruk van Bearman: "Zat er direct bovenop"

Charles Leclerc noteerde gisteren de tweede tijd in de kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Monegaskische Ferrari-coureur hield zijn hoofd koel in een verder chaotisch weekend voor het team. Invaller Oliver Bearman maakte veel indruk en Leclerc was onder de indruk van zijn tijdelijke teamgenoot.

Aan het begin van de Saoedische middag maakte Ferrari bekend dat Carlos Sainz kampte met een blindedarmontsteking. De Spanjaard moest direct onder het mes en dat betekende dat hij niet kan rijden in het restant van het weekend. Ferrari besloot de talentvolle Oliver Bearman op te trommelen om in te vallen. De piepjonge Formule 2-coureur deed het goed in de kwalificatie en dat resulteerde in de elfde tijd.

Leclerc was na afloop van de kwalificatie onder de indruk van de prestaties van zijn tijdelijke teamgenoot. De Monegask deelde na afloop zijn complimenten uit aan Bearman in gesprek met F1 TV: "Ollie heeft heel erg indrukwekkend gepresteerd. Dat was eigenlijk al het geval na zijn eerste drie rondjes in de derde vrije training van vandaag. Hij zat er echt direct bovenop. Hij leek heel erg veel vertrouwen te hebben in de auto. Dat is ook heel erg goed om te zien. Ik hoop dat we een geweldige race kunnen hebben. Voor hem zal het een speciale wedstrijd worden."