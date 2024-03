Jordan denkt dat Sainz moet oppassen na Bearman-debuut

Oliver Bearman mag zich sinds anderhalve week officieel een Formule 1-coureur noemen. Hij maakte in Saoedi-Arabië redelijk onverwachts zijn debuut, maar hij reed een geweldige race. Eddie Jordan is onder de indruk en hij stelt dat dit een waarschuwing is voor bijvoorbeeld Carlos Sainz.

Bearman kon in Saoedi-Arabië debuteren omdat Sainz kampte met een blindedarmontsteking. De jonge Brit reed een puike race en hij kwam op een knappe zevende plaats over de finish. Het resultaat van Bearman zorgde direct voor veel discussies, want men vraagt zich af of er wel genoeg zitjes zijn voor talentvolle coureurs. Daarnaast weten gevestigde namen dat ze er nieuwe concurrenten erbij kunnen krijgen.

Oud-teambaas Eddie Jordan denkt dat bijvoorbeeld Carlos Sainz nu snel zal moeten gaan zoeken naar een zitje voor 2025. De Ier legt zijn opvatting uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Ik weet zeker dat Carlos nu rechtop in zijn bed zit en ik hoop dat hij snel de oude is. Ik hoop dat hij tegen zichzelf zegt 'Oh mijn god, ik kan maar beter mijn stoeltje voor 2025 gaan regelen.' Want er zijn veel goede en jonge coureurs die een stand-in kunnen zijn. Naast Bearman zijn er momenteel wel zes, of misschien zelfs wel acht jonge coureurs die naar mijn mening niet de kans krijgen in de Formule 1."