Debutant Bearman baalt van elfde tijd

Oliver Bearman beleeft een bizar weekend in Saoedi-Arabië. De jonge Brit werd plotsklaps door Ferrari opgeroepen om in te vallen voor de zieke Carlos Sainz. Bearman maakt nu onverwachts zijn debuut in de Formule 1, maar hij is niet helemaal tevreden met zijn prestatie.

Aan het begin van de Saoedische middag maakte Ferrari bekend dat Sainz kampte met een blindedarmontsteking. Hij moest met spoed worden geopereerd, en hij kan dus niet deelnemen aan de Saoedische Grand Prix. Ferrari besloot reservecoureur Oliver Bearman op te trommelen, de Brit zou dit weekend eigenlijk in de Formule 2 rijden. Zijn eerste kwalificatie in de Formule 1 verliep goed met een elfde tijd.

Bearman kreeg na afloop van de kwalificatie voor het eerst de kans om te reageren op zijn onverwachtse debuut in de koningsklasse. In gesprek met Sky Sports legt hij het uit: "Toen ik wakker werd was ik mij mentaal aan het voorbereiden op de Formule 2-race, maar uiteindelijk werd ik in het diepe gegooid voor VT3 en de kwalificatie! Het is natuurlijk niet ideaal en ik leef mee met Carlos, maar dit is een geweldige kans. Ik ben een klein beetje teleurgesteld met het resultaat, maar over het algemeen was het wel een leuke dag op de baan."