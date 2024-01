Bearman maakt eerste Ferrari-meters in Barcelona

Het team van Ferrari is deze week bezig met een bandentest op het circuit van Barcelona. Niet alleen vaste coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc komen daarbij in actie, ook een tweetal junioren nam plaats achter het stuur. Oliver Bearman heeft nu ook zijn eerste Ferrari-meters gemaakt.

Ferrari-junior Bearman heeft vandaag zijn eerste meters in een Formule 1-bolide van Ferrari gereden. De jonge Brit kroop achter het stuur van de F1-75 uit 2022. Eerder deze week maakte Arthur Leclerc zijn debuut in Formule 1-materiaal, in tegenstelling tot Bearman was dit zijn eerste kennismaking met deze wagens. Bearman reed vorig jaar immers al een tweetal vrije trainingen voor het team van Haas.