Bearman hoopt niet op tweede race: "Is de auto van Carlos"

Het team van Ferrari kende een bewogen weekend in Saoedi-Arabië. Carlos Sainz belandde in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking en de 18-jarige Oliver Bearman moest plotsklaps debuteren. Bearman hoopt zelf dat Sainz weer in actie kan gaan komen tijdens de Australische Grand Prix.

Sainz voelde zich al het hele weekend niet goed in Jeddah. Hij moest de mediadag overslaan, maar tijdens de eerste twee vrije trainingen was hij nog niet volledig hersteld. Op vrijdagochtend bleek hij te kampen met een blindedarmontsteking en hij moest direct worden geopereerd. Ferrari moest snel handelen en ze plukten Bearman weg uit de Formule 2-paddock. De jonge Brit maakte vervolgens veel indruk door als zevende te finishen.

Het is nog niet duidelijk of Sainz over twee weken weer in actie kan gaan komen in Australië. Bij Ferrari willen ze niet gaan haasten en Bearman zelf houdt het hoofd ook koel. Aan Channel 4 laat hij weten niet te weten of hij racet in Melbourne: "Eerlijk gezegd weet ik dat niet zeker. Ik hoop het niet. Dat zeg ik niet omdat ik niet in de auto wil zetten, maar omdat ik hoop dat Carlos zich snel beter gaat voelen. Het is zijn auto en ik heb het gevoel dat ik daar niet in hoor te zitten, ik moet hem aan hem teruggeven, zodat hij weer kan rijden."