Robert Kubica's terugkeer als fulltime F1-coureur leek een mooi verhaal te worden in een sport waar de menselijke kant te weinig zichtbaar is. Het is dan ook enorm jammer voor Williams en haar coureur dat hun relatie bijna implodeerde voor deze begon, omdat het team de auto niet op tijd af had voor de eerste van de cruciale wintertests. Dat legde de basis voor 2019...

Hoewel Kubica uitgesproken is, is het onwaarschijnlijk dat er ooit details naar buiten komen over wat zich achter gesloten deuren afspeelde. Williams houdt de kaken traditioneel op elkaar - denk aan het tijdperk van Nigel Mansell of de tragedie met Ayrton Senna - en hoewel de prestaties van het team slechter zijn geworden, is die karakteristiek niet veranderd. Er zitten waarschijnlijk drie kanten aan het verhaal: zijn kant, de kant van het team en een troebel iets ertussen...

Ongeacht hoe onder de maat een team presteert - en dat doet Williams dit jaar - is het simpelweg onvoorstelbaar dat een team een coureur een tweederangs behandeling geeft - vooral als het alles geeft om omhoog te klimmen op de grid. Er waren scherpe commentaren van Robert in Japan over het niet gebruiken van de nieuwe voorvleugel, maar het team zou deze waarschijnlijk wel gebruikt hebben als het een duidelijk voordeel had opgeleverd.

Waarom zou je jezelf ten slotte benadelen in wat door de nasleep van tyfoon Hagibis een onvoorspelbare race had kunnen worden?

Wat net zo duidelijk is, is dat de coureur ook doorlopend ondermaats presteert, vooral in vergelijking met rookie-teamgenoot George Russell. De Brit staat 15-0 voor in het kwalificatieduel als men de twee races waarin Kubica zich niet kwalificeerde - België en Japan - buiten beschouwing laat.

Frappant: zodra er een lichtblauwe auto in de muur staat, is de eerste reactie bij velen in het mediacentrum 'Kubica'. Dit werd vervolgens vaker wel dan niet bevestigd door het herkennen van de helm of de graphics op de schermen. Misschien niet eerlijk, maar het zegt veel.

Simpel gezegd heeft hij enorm bijgedragen aan het tekort aan onderdelen dat het team heeft, vooral als het aankomt op back-to-back races. Leden van zijn fanclub suggereerden dat hij over de limiet gaat om te compenseren voor tekortkomingen van het materiaal. Dat is echter niet acceptabel op topniveau, als het al waar is. Vergeet niet dat Kubica tijdens zijn WRC-carrière ook een aantal spectaculaire incidenten gehad heeft...

Het is waarschijnlijker dat zijn natuurlijke kunsten geërodeerd zijn in de kleine tien jaar sinds zijn rally-ongeluk waarbij Kubica serieuze verwondingen opliep. Ook heeft hij niet de ervaring om te kunnen compenseren voor het ouder worden, zoals zijn concurrenten zonder zo'n onderbreking van hun carrière wel hebben.

Meer dan ongelijk materiaal of een ongelijke behandeling heeft dit ervoor gezorgd dat Robert niet zijn enorme potentieel, die hij liet zijn voor zijn incident, heeft kunnen realiseren. Dat is natuurlijk zonde, maar ook de wreedheid van het leven.

Zou Kubica dit jaar meer succes gehad hebben als hij was teruggekeerd met een team als Alfa Romeo, waar hij zijn F1-carrière begon - en zijn enige zege pakte - onder de noemer BMW.Sauber, of Renault, waarmee hij testte in 2017?

Ongetwijfeld, maar de cruciale vraag is niet zozeer of hij meer punten zou scoren dan die ene die hij in Duitsland behaalde na de tijdstraffen van Alfa Romeo, maar of hij beter zou presteren dan zijn teamgenoot. Dat is ten slotte de enige echte referentie voor zijn prestaties.

Russell heeft weliswaar indrukwekkende races laten zien in zijn rookie-jaar, maar geen daarvan kan beschreven worden als een 'optreden van een superster'. Desondanks was de F2-kampioen overduidelijk beter dan Kubica dit jaar. De kans is dus aanwezig Kubica hoe dan ook verslagen zou worden door zijn teamgenoot, ongeacht wie die teamgenoot zou zijn.

Er bestaat geen twijfel over dat Kubica kan uitkijken naar een solide carrière op hoog niveau - in bijvoorbeeld touringcars of sportscars, en dat hij veel gevraagd zal worden als simulatorcoureur - maar helaas lijkt het erop dat zijn dagen als F1-coureur voorbij zijn na Abu Dhabi.